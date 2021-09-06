06.09.2021
Челябинский подрядчик закончил строить школу в «АКАДЕМ Riverside» на 14 месяцев раньше срока
06.09.2021
Летом этого года в Челябинской области родилось почти девять тысяч новых семей
06.09.2021
На Таганае рекламщики стерли собственные надписи на останцах Семибратки
06.09.2021
В центре Челябинска снесут больные и аварийные деревья
06.09.2021
Челябинцев приглашают к созданию уникального логотипа родного города
05.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября
В понедельник в Челябинской области местами небольшие дожди
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021