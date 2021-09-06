В понедельник в Челябинской области местами небольшие дожди

В понедельник, шестого сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью и утром возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В отдельных районах сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости леса по региональной шкале.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс восемь градусов, влажность воздуха 67%, безветренно.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, в горах и низинах – до плюс 12 градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду, днём до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 2 минуты, заход - в 19 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 42 минуты. Новолуние.

По народному календарю шестого сентября – Евтихий Тихий.

На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Именины в этот день: Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.