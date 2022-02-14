В понедельник в Челябинской области местами небольшой снег

В понедельник, 14 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было мину восемь градусов, влажность воздуха 84%, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 6-8 градусов. По области - минус 6-11 градусов.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 25 минуты, заход – в 17 часов 54 минуты. Долгота светового дня 9 часов 29 минут. Луна растущая.

По народному календарю 14 февраля - Трифон – мышегон.

В этот день смотрели на небо: если были видны звезды - это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман - наступление хорошей погоды. Также говорили: каков Трифон - таковы и оставшиеся дни февраля.

Именины в этот день: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.