В понедельник в Челябинской области местами снег

В понедельник, 20 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица от наката.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 8-13 градусов, при прояснении – до минус 19 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 4-6 градусов, по области – минус 2-7 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов.

Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

Атмосферное давление ниже нормы – 729 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 16 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 9 минут. Полнолуние.

Геомагнитное поле спокойное

По народному календарю 20 декабря – Абросимов день.

На Руси с Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников — Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил — в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», — говорили в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года.

Именины в этот день: Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей.