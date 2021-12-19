19.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
17.12.2021
В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия
17.12.2021
В проекте капремонта участка М-5 «Челябинск - Миасс» использовано трехмерное моделирование
17.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
17.12.2021
Спектакль «Гринч» по мотивам сказки Доктора Сьюза увидят зрители в театре «Манекен»
17.12.2021
Юных челябинцев приглашают на развивающее шоу песенных хитов «Синего Трактора»
В понедельник в Челябинской области местами снег
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021