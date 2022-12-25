В понедельник в Челябинской области – морозец и без осадков

В понедельник, 26 декабря, в Челябинской области ожидается морозная и ветреная погода с перепадами давления и магнитными бурями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 15-17 градусов, по области – минус 13-18 градусов, в горах теплее – минус 10 градусов, в низинах холоднее – до минус 23 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 6-8 градусов. По области – минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

Ветер южный с переходом на западный 2-7 метров в секунду, ночью местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 31 минуту. Долгота светового дня - 7 часов 11 минут. Луна растущая.

По народному календарю 26 декабря – Евстратиев день, Ведьмины посиделки.

«Мученик Евстрат солнышку рад», - говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.