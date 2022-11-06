В понедельник в Челябинской области – небольшой снег

В понедельник, седьмого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник – минус 3-5 градусов, по области – минус 3-8 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 8 минут, заход - в 17 часов 7 минут. Долгота светового дня - 8 часов 59 минут. Луна растущая, девятого и десятого ноября – Полнолуние.

По народному календарю седьмого ноября – Дедовские плачи.

На дедовские плачи особые приметы существовали для торговцев - им, например, запрещалось есть хлеб. Те же, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место - иначе можно было спугнуть удачу. Именины в этот день: Афанасий, Валерий, Матрона.