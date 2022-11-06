06.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое ноября (18+)
06.11.2022
В Варненском районе на пожаре погибли три человека, один пострадал
06.11.2022
На трассе в Сосновском районе погиб водитель автобуса
05.11.2022
С седьмого ноября «Ласточка» будет возить пассажиров из Уфы в Ашу ежедневно
05.11.2022
В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек
05.11.2022
В Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков
В понедельник в Челябинской области – небольшой снег
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022