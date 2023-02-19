В понедельник в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

В понедельник, 20 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдет небольшой снег, на юге до умеренного. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 25-27 градусов, по области – минус 22-27 градусов, при прояснении подморозит до минус 32 градусов, на крайнем юге – до минус 17 градусов.

Днем в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 15 градусов.

Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду, днем порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Солнце взошло в восемь часов семь минут, зайдет в 18 часов девять минут. Долгота светового дня – 10 часов две минуты. Новолуние.

По народному календарю 20 февраля - День Луки, Могущница.

Следили на Луку за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление - зимний гром - в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Лука, Петр.