23.07.2022
Замглавврача отправили под домашний арест за махинации с соцвыплатами
22.07.2022
Добро пожаловать: на берегу Увильдов пройдет военно-патриотический семейный слет «Горлица»
22.07.2022
В Челябинске объявлен аукцион на обслуживание автобусного маршрута №15
22.07.2022
В Челябинске перекроют движение по проспекту Победы
22.07.2022
ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%
22.07.2022
Наталья Котова оценила ход работ на пешеходной зоне улицы 40-летия Победы
В понедельник в Челябинской области обещают сильную жару
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022