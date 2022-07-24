В понедельник в Челябинской области обещают сильную жару

В понедельник, 25-го июля, в Челябинской области обещают сильную жару. В первый день рабочей недели воздух в регионе прогреется до 29-34 градусов, сообщает Челябгидрометцентр.

В ночь на понедельник столбики термометров южноуральцев будут показывать 13-18 градусов выше нуля, в низинах – до плюс девяти градусов.

Облачность 25-го июля – переменная, ночью – преимущественно без осадков, днем – местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер в ночное время будет неустойчивым, скорость – один-шесть метров в секунду, днем – южной четверти, четыре-девять метров в секунду (местами порывы могут усиливаться до 14-ти м/с).

В Челябинске в ночь с воскресенья на понедельник – 14-16 градусов тепла, днем – 32-34 градуса выше нуля.

Ветер в ночное время – неустойчивый, один-шесть метров в секунду, днем – юго-западный, четыре-девять метров в секунду.

В понедельник в Челябинске переменная облачность, преимущественно без осадков.

В народе 25-е июля называли днем Прокла-плакальщика, так как трава в этот день буквально тонула в росе, а если шел дождь, то очень сильный.

Считалось, что осадки на Прокла-плакальщика предвещают мокрый сентябрь, а значит – быть богатому урожаю грибов. Туман поутру сулил ясный и солнечный день.

Не просыхающая 25-го июля ночная роса обещает грозу. Желтые листья на деревьях – раннюю осень. Отсутствие росы и тумана – предстоящую непогоду и плохой урожай.

Если в лесу много грибов – случится похолодание.