В понедельник в Челябинской области обещают снег

В понедельник, четвертого января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением с прояснением, пройдет небольшой снег, ночью местами умеренный снег и слабые метели.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске будет минус 16-18 градусов. По области – минус 13-18 градусов, при прояснениях – до минус 23 градусов, в крайних западных районах области теплее - минус 8-13 градусов.
В дневные часы в Челябинске синоптики прогнозируют минус 12-14 градусов. По области минус 11-16 градусов, на крайнем западе - до минус семи градусов.
Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 762 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно немного понизится и составит 760 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.
Восход солнца - в 9 часов 16 минут, заход - в 16 часов 42 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 26 минут. Луна убывающая.
По народному календарю – Настасьин день. В этот день наблюдали за погодой. Считалось, если облака идут против ветра - быть снегу. В целом же погода этого дня указывает на погоду октября.
Именины в этот день: Анастасия, Дмитрий, Федор.