В понедельник в Челябинской области – перепады температур и давления

В понедельник, десятого апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Прогнозируют существенные перепады температур (от минуса в ночные часы до плюса днем). Ветер усилится. Атмосферное давление упадет на 10 единиц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 4-9 градусов, в горах и низинах холоднее – до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах – лишь плюс шесть градусов.

Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы - 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба, что на четыре единицы ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

В народном календаре 10 апреля – Иларион - Выверни оглобли.

Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять — причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.

На Илариона, в день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок - его в старину плели 15 августа всей семьей. Венок приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он охраняет дом от хворей. Когда подступала болезнь, от венка отрывали травинки и окатывали кипятком - разносившийся при этом добрый дух цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.

Именины в этот день: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.