В понедельник в Челябинской области – перепады температур и давления

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Экология
На житейских перекрестках
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Дороги
ЖКХ
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Экология
На житейских перекрестках
Коронавирус
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Дороги
ЖКХ
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска познакомили с теми, кто каждый день спасает людей. В областном центре состоялс
09.04.2023

Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители нескольких микрорайонов в пригороде Челябинска, где в субботу было отключено водоснабжение
09.04.2023

Жители микрорайонов под Челябинском так и не дождались воды к вечеру воскресенья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С восьмого апреля в Троицком муниципальном районе (Челябинская область) установлен особый противо
09.04.2023

В Троицком районе ввели особый режим въезда в сельские поселения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, девятого апреля 2023 года, православные отметят один из двунадесятых церковных пра
08.04.2023

Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
1 апреля в Челябинской области стартовало ежегодное мероприятие «Дни службы занятости». Получить
08.04.2023

«Дней службы занятости» в Челябинской области: более 270 мероприятий для всех
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2023

Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2023

Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2023

В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2023

Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2023

Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2023

Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка
Погода
09.04.2023 22:08
Фото: Нацпарк «Зигальга»

В понедельник в Челябинской области – перепады температур и давления

В понедельник, десятого апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Прогнозируют существенные перепады температур (от минуса в ночные часы до плюса днем). Ветер усилится. Атмосферное давление упадет на 10 единиц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 4-9 градусов, в горах и низинах холоднее – до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах – лишь плюс шесть градусов.

Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы - 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба, что на четыре единицы ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

В народном календаре 10 апреля – Иларион - Выверни оглобли.

Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять — причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.

На Илариона, в день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок - его в старину плели 15 августа всей семьей. Венок приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он охраняет дом от хворей. Когда подступала болезнь, от венка отрывали травинки и окатывали кипятком - разносившийся при этом добрый дух цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.

Именины в этот день: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.

Автор: Любовь Юрина
Возможно, вас заинтересует
Творческий конкурс «ZOV»
Читать сюжет
Принять участие
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, девятого апреля 2023 года, православные отметят один из двунадесятых церковных пра
Общество

Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье

08.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, восьмого апреля, Церковь вспоминает чудо совершенное Иисусом - воскрешение
Общество

Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу

07.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С седьмого апреля в Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на пернатую дичь - на селе
Среда обитания

В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц

07.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Алексей Текслер, следуя заданному президентом курсу, презентовал возм
Экономика

Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области

07.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, седьмого апреля, православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В православи
Общество

Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы

07.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Китайская государственная корпорация Sinotruck Group может открыть производство шоссейных грузови
Экономика

В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков

06.04.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска познакомили с теми, кто каждый день спасает людей. В областном центре состоялс
09.04.2023

Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители нескольких микрорайонов в пригороде Челябинска, где в субботу было отключено водоснабжение
09.04.2023

Жители микрорайонов под Челябинском так и не дождались воды к вечеру воскресенья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С восьмого апреля в Троицком муниципальном районе (Челябинская область) установлен особый противо
09.04.2023

В Троицком районе ввели особый режим въезда в сельские поселения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, девятого апреля 2023 года, православные отметят один из двунадесятых церковных пра
08.04.2023

Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
1 апреля в Челябинской области стартовало ежегодное мероприятие «Дни службы занятости». Получить
08.04.2023

«Дней службы занятости» в Челябинской области: более 270 мероприятий для всех
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

09.04.2023 22:08

В понедельник в Челябинской области – перепады температур и давления

09.04.2023 21:48

Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»

09.04.2023 21:33

Жители микрорайонов под Челябинском так и не дождались воды к вечеру воскресенья

09.04.2023 20:33

Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске

09.04.2023 20:16

Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)

09.04.2023 00:26

В Челябинской области ОПР действует уже в шести районах

09.04.2023 00:14

В Троицком районе ввели особый режим въезда в сельские поселения

08.04.2023 23:56

Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды

08.04.2023 23:25

Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье

08.04.2023 13:35

«Дней службы занятости» в Челябинской области: более 270 мероприятий для всех

08.04.2023 11:17

Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области

08.04.2023 10:53

В Южноуральске и в Миассе полицейские изъяли наркотики

08.04.2023 10:40

Культурно-образовательная среда “Своя территория” в Молодежном театре

07.04.2023 21:24

Особый противопожарный режим введён еще в трех районах Челябинской области

07.04.2023 21:01

В шести городах Челябинской области в выходные обещают НМУ, а превышение ПДКмр уже фиксируют

07.04.2023 20:26

В новом сезоне шоу «КОНЦЕРТЫ» на ТНТ выступит команда «Наполеоны» из Челябинска

07.04.2023 20:15

Выходные в Челябинской области будут солнечными

07.04.2023 19:52

Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу

07.04.2023 19:19

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

07.04.2023 19:03

Лечение геморроя в Челябинске

07.04.2023 18:39

Сотрудники УФСБ почтили память легендарного советского разведчика Исхака Ахмерова

07.04.2023 18:00

Основные медицинские скрининги для женщин в возрасте: руководство по поддержанию оптимального здоровья

07.04.2023 17:46

Текслер – рыбакам: Мужики, не подвергайте себя риску

07.04.2023 17:32

Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка

07.04.2023 17:25

Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства

07.04.2023 17:21

Экосистему Шершневского водохранилища ждет реабилитация

07.04.2023 17:14

Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара

07.04.2023 16:59

СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек

07.04.2023 16:52

Реконструкцию аэропорта в Магнитогорске завершат в 2024 году

07.04.2023 16:46

Аспирант ЮУрГГПУ победил в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» 

07.04.2023 16:34

Южноуральская прокуратура помогла добиться выплаты более 104 миллионов рублей долгов по зарплате

07.04.2023 16:25

Челябинские власти выставили на торги недострои на Чистопольской и Валдайской

07.04.2023 16:07

В Челябинске на техническое сопровождение празднования Великой Победы предусмотрели 6,2 миллиона рублей

07.04.2023 15:53

В нескольких районах Челябинска выросли скорости мобильного интернета

07.04.2023 15:45

В Челябинской области могут организовать производство китайских холодильников

07.04.2023 15:38

В медгородке села Долгодеревенское появились новые помощники

07.04.2023 15:07

В пилотной зоне «Китай-ШОС» появится экспозиция продукции из Челябинской области

07.04.2023 15:03

В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима

07.04.2023 14:57

На реконструкцию улицы Гранитной в Челябинске власти готовы потратить более полумиллиарда рублей

07.04.2023 14:52

В Магнитогорске пьяная мать в детском саду поколотила полицейского

07.04.2023 14:04

Янус Путконен: «Вхождение Финляндии в НАТО противоречит международным соглашениям и Конституции страны»

07.04.2023 13:32

Жители Ленинского района Челябинска вторые сутки сидят без воды

07.04.2023 13:29

В этом году в самом сердце Челябинска расцветут тюльпаны и заколосится щучка

07.04.2023 13:21

На строительство детсада в Копейске готовы затратить 244,8 миллиона рублей

07.04.2023 12:54

В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц

07.04.2023 12:34

Челябинцы устали пить ржавую воду

07.04.2023 12:15

В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина

07.04.2023 11:50

Одни челябинцы боятся подземного перехода, другие радуются «бесплатному туалету» в нем

07.04.2023 11:19

«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер

07.04.2023 10:53

В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику

07.04.2023 10:40

Проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2022 год

07.04.2023 10:11

По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы

07.04.2023 10:10

Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области

07.04.2023 09:58

Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России

07.04.2023 09:50

В Челябинской области стартовал новый сезон проекта «Добро в село»

07.04.2023 09:49

В Челябинске завершился чемпионат ФСБ России по рукопашному бою

07.04.2023 09:32

В Златоусте вороны «выжили» детсадовцев с «насиженного места»

07.04.2023 09:15

В Троицке едва не упала на участок частного дома десятиметровая каменная кладка

07.04.2023 09:03

В Челябинской области на озере Комкуль погибли четыре рыбака

07.04.2023 07:34

Челябинец сыграл доктора в новом комедийном сериале ТНТ «Друг на час»

07.04.2023 01:45

Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы

06.04.2023 21:30

Глава Катав-Ивановского района отправлен под домашний арест

06.04.2023 18:24

Анонсы событий и мероприятий на седьмое апреля (18+)

06.04.2023 18:15

Новые автомобили для «Службы здоровья» Челябинской области

06.04.2023 18:09

Бывший высокопоставленный пристав из Магнитогорска отбудет срок за решеткой, а не на свободе

06.04.2023 17:56

На Свердловском проспекте Челябинска демонтируют плитку и разбирают покрытие

06.04.2023 17:47

Главе Катав-Ивановского района предъявлено обвинение в мошенничестве

06.04.2023 17:35

В пятницу в Челябинской области температура понизится, давление повысится, ветер усилится

06.04.2023 17:34

На спортплощадке в Чурилово установят тренажеры и карусель для малышей

06.04.2023 17:32

На всероссийском форуме в Челябинске «Ростелеком» покажет искусственный интеллект в деле

06.04.2023 17:27

Многодневные походы по Зигальге временно запрещены

06.04.2023 17:24

Южноуральский оперативник сделал предложение руки и сердца возлюбленной при личном составе

06.04.2023 17:16

В Челябинске восстановят утраченный облик полусожженного старинного особняка на Труда

06.04.2023 17:03

В Челябинске пройдет спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»

06.04.2023 16:57

С ХК «Металлург» хотят взыскать 52 миллиона рублей

06.04.2023 16:31

В Челябинске и Еманжелинске определят школы, где детское питание организовано лучше всего

06.04.2023 16:22

В Челябинской области разработали беспилотный грузовик «Урал»

06.04.2023 16:22

Мир неравнодушных людей: «Добрые дела не стоит делать в тишине»

06.04.2023 16:03

На территории Миасса введен особый противопожарный режим

06.04.2023 15:29

В Челябинске тягач, перевозящий кран, врезался в пролет путепровода

06.04.2023 15:17

Наталья Котова оценила строящийся у «Юности» амфитеатр и побывала на новой пешеходной зоне проспекта Победы

06.04.2023 15:11

«Я и моя семья» - совместный проект Челябинского театра кукол и «Светланы»

06.04.2023 14:53

Челябинская область планирует расширить сотрудничество с провинцией Шаньдун в КНР

06.04.2023 14:51

Молодые елочки на площади Революции получили первую порцию весенней заботы

06.04.2023 14:40

Год без Жириновского

06.04.2023 13:45

Челябинцы продолжат бороться за право жить без офиса нефтяной компании на берегу Миасса

06.04.2023 13:39

В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков

06.04.2023 13:20

Джанлука Прокаччини: Нынешние итальянские политики обслуживают американское «глубинное государство»

06.04.2023 13:11

Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах

06.04.2023 12:16

Большинство челябинцев считают, что патриотическим воспитанием должны заниматься родители

06.04.2023 12:14

В ИТ-лицее Привилегия «Цифровая Россия» провела первое заседание Общественного совета

06.04.2023 12:04

«Мистраль» пока не удастся построить офисный центр в Челябинске

06.04.2023 11:50

Электросети Дубровки, на которые жаловались губернатору, будет обслуживать компания из Златоуста

06.04.2023 11:47

Справедливороссы Челябинска свои доходы не скрывают

06.04.2023 11:34

«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов

06.04.2023 10:17

Экс-губернатор Челябинской области оспаривает решение по его банкротству

06.04.2023 09:57

Прошло два года, а тактильную плитку на Энтузиастов в Челябинске в порядок так и не привели

06.04.2023 09:39

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев пока превышает эпидпорог

06.04.2023 09:12

«Вестник древней истории» рассказал об уникальной нумизматической коллекции Исторического музея Южного Урала

06.04.2023 09:03

Очередное происшествие на Аргазях: рыбаки готовы жертвовать своими жизнями ради улова