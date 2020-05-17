ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В понедельник в Челябинской области прохладно и местами дожди

Погода
Сегодня, 21:56
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 18 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в горных районах региона вероятны заморозки в воздухе и на почве. Днем в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (lV класс горимости), на крайнем юге - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночные часы синоптики обещают плюс 3-8 градусов, в горных районах заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске - плюс 14-16 градусов. По области – плюс 12-17 градусов. Ветер северо-западный северный, 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 41 минуту, заход - в 21 час 3 минуты. Долгота светового дня – 16 часов 22 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Арина Капустница, Арина Рассадница.

На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых.

Именины в этот день: Адриан, Ирина (Арина), Яков.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
10.05.20 23:11
В понедельник в Челябинской области сохранится аномальная жара
10.05.20 11:09
В воскресенье в Челябинской области жара и возможны грозы
08.05.20 17:49
В День Победы в Челябинской области жарко и местами дожди
05.05.20 23:32
Среда в Челябинской области будет жаркой
03.05.20 22:04
В понедельник в Челябинской области днем – тепло, ночью и утром - заморозки
02.05.20 17:06
В воскресенье в Челябинской области без существенных осадков, ночью заморозки
02.05.20 11:56
Второго мая в Челябинской области тепло и местами грозы
30.04.20 14:33
На Первомай в Челябинской области тепло, ветер и местами дожди
30.04.20 09:29
В четверг сильные дожди и усиление ветра
29.04.20 10:17
Среда в Челябинской области будет теплой и с грозами

Погода в Челябинске

Общество
Сегодня, 14:42
Выполнили оперативно
В Челябинской области пересчитали выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом
Общество
15.05.20 15:36
Школьники Челябинской области уйдут на каникулы в конце мая, первоклашки – до 22 мая
Новости
15.05.20 21:17
Происшествия
В Челябинске проверяется сообщение о якобы заложенной бомбе в аэропорту
15.05.20 19:52
Происшествия
В Челябинске на Свердловском проспекте только что сбили мотоциклиста
15.05.20 19:27
Происшествия
В Челябинске приземлился «заминированный» самолет из Москвы
15.05.20 17:44
Среда обитания
Через четыре года пруд на реке Ай в Златоусте станет чистейшим водоемом
15.05.20 15:17
Экономика
Челиндбанк поддержит бизнес новыми условиями пакетов РКО
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика