В понедельник в Челябинской области прохладно и местами дожди

В понедельник, 18 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в горных районах региона вероятны заморозки в воздухе и на почве. Днем в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (lV класс горимости), на крайнем юге - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночные часы синоптики обещают плюс 3-8 градусов, в горных районах заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске - плюс 14-16 градусов. По области – плюс 12-17 градусов. Ветер северо-западный северный, 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 41 минуту, заход - в 21 час 3 минуты. Долгота светового дня – 16 часов 22 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Арина Капустница, Арина Рассадница.

На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых.

Именины в этот день: Адриан, Ирина (Арина), Яков.