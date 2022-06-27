В понедельник в Челябинской области прохладно и ветрено, в горных районах пройдут дожди

В понедельник, 27 июня, в Челябинской области ожидается прохладная, сырая и ветреная погода, понижение температуры воздуха. В горных районах местами пройдут небольшие дожди, в Челябинске – без существенных осадков.

В южной половине местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в восемь часов утра в Челябинске было плюс 11 градусов, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 18-20 градусов, по области -плюс 16-21 градус, на юге региона столбик термометра поднимется до плюс 24 градусов.

Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба. В течение дня оно существенно не изменится, Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 15 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня – 17 часов 23 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю 27 июня – Елисей Гречкосей.

На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

Именины в этот день: Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.