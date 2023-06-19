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19.06.2023 00:43

В понедельник в Челябинской области – прохладно, сыро и ветрено

В понедельник, 19 июня, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью на юге области местами сильные осадки. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

Ветер северной четверти 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление на восемь единиц ниже нормы – 734 миллиметров ртутного столба, ночью оно понизится, днем повысится и составит 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 39 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Новолуние.

По народному календарю 19 июня - Ларион Пропольник. На Лариона - так на Руси называли святого Илариона - было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион - дурную траву из поля вон», - говорили крестьяне.

Считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, - сорняки скоро опять силу возьмут.

Именины в этот день: Виссарион, Георгий, Иларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Фекла.

Автор: Любовь Юрина
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Челябинские охотинспекторы проверят актуальность охотничьих билетов из других регионов

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Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября

15.06.2023 09:30

В Челябинской области произошло крушение мотодельтаплана

14.06.2023 18:55

Приставы взыскали один миллион рублей с осужденного за взятки экс-главы кафедры УралГУФКа

14.06.2023 17:59

В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудника «Новатэк-АЗК»