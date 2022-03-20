В понедельник в Челябинской области – снег, местами метели

В понедельник, 21 марта, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, небольшие осадки преимущественно в виде снега, местами умеренные, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс об плюс одного до минус одного градуса. По области – от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба, днем повысится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 6 часов 55 минут, заход - в 19 часов 9 минут. Долгота светового дня - 12 часов 14 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 21 марта – Весенний солнцеворот, Вербоносица.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая - жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», - ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы - к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть - бытовые неполадки, ссоры, болезни.

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко - погода будет доброй. Также говорили, что, если будет метель, и снег ляжет на поля волнами - это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

Именины в этот день: Афанасий, Владимир, Иван.