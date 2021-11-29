В понедельник в Челябинской области снег обещают лишь в горах

В понедельник, 29 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в горах небольшой снег. В Челябинске - преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус шесть градусов, влажность воздуха 59%, ветер южный 2-3 метра в секунду.

Днем в Челябинске ожидается минус 5-7 градусов, по области – минус 7-12 градусов, при прояснении до минус 15 градусов, в горных районах - минус 4-9 градусов.

Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится и составит 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 48 минут, заход - в 16 часов 34 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 46 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 29 ноября - День апостола и евангелиста Матфея. На Руси если в этот день случалась оттепель, наши предки шутили: «На Матфея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также говорили: «На Матфея земля преет», то есть становится влажной от подтаявшего снега.

Именины в этот день празднуют Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.