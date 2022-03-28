В понедельник в Челябинской области – снег с дождем

В понедельник, 28 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, небольшие осадки, местами умеренные, в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. В отдельных районах метели, отложение гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске плюс один градус, влажность воздуха 92%, ветер южный 3-7 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов. По области – плюс 1-6 градусов.

Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 37 минут, заход - в 19 часов 22 минуты. Долгота светового дня - 12 часов 45 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 28 марта – Александров день, Лесное ухоженье.

На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.

Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.