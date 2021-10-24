В понедельник в Челябинской области сыро и ветрено

В понедельник, 25 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге до умеренных. В Челябинске ночью вероятен дождь со снегом, днем - преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на дорогах возможен гололед.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – от минус одного до плюс четырех градусов, на юге региона – до плюс девяти градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в горных районах – до плюс одного градуса.

Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 39 минут, зайдет в 17 часов 37 минут. Долгота светового дня – 9 часов 58 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 25 октября – Андрон Звездочет.

Святого Андрона (Андроника) на Руси считали мудрым звездочетом. «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть», — говорили наши предки. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали мороза, тусклые - оттепель, а мигающие - перемену погоды. Если же видели падающую звезду - ждали ветров и сухого года.

Именины в этот день: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Тарас, Федот.