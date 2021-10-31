В понедельник в Челябинской области сыро и ветрено

В понедельник, первого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром – слабый гололед.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, на юге воздух прогреется до плюс 12 градусов.

Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение носи оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое (ночью – сильные магнитные бури).

Восход солнца - в 7 часов 50 минут, заход - в 17 часов 25 минут. Долгота светового дня - 9 часов 34 минуты. Луна растущая.

По народному календарю первого ноября – Иванов день, Проводы осени.

На Руси в Иванов (Иоаннов) день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть», - приговаривали наши предки.

Наблюдали также за погодой: если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную; если случалась оттепель — следующая весна обещала быть теплой.

Именины в этот день: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.