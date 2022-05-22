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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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22.05.2022 19:59

В понедельник в Челябинской области – сыро и ветрено

В понедельник, 23 мая, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на крайнем юге возможен град. В отдельных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – от ноля до плюс двух градусов, по области – от ноля до минус четырех градусов, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градуса. По области – плюс 8-13 градусов, на юге региона теплее – до плюс 13-18 градусов.

Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днем до 15-20 метров в секунду, при грозах до 23 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Солнце взойдет в 4 часа 33 минуты, заход – в 21 час 9 минут. Долгота светового дня 16 часов 36 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 23 мая - Симон Посев.

День Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники.

Именины в этот день: Василий, Кирилл, Симон, Таисия.

Автор: Любовь Юрина
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Челябинцам устроили «ловушку» возле института путей сообщения

19.05.2022 12:30

Экспедиция «Донбасс -3» отправилась из Челябинска в Ясиноватую

19.05.2022 12:28

В Магнитогорске назначен новый прокурор

19.05.2022 12:24

ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции

19.05.2022 12:10

Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы

19.05.2022 11:50

В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования

19.05.2022 11:48

Могут, когда захотят: беседка на Пермской обрела новую крышу и сменила место жительства

19.05.2022 11:31

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 11:28

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске

19.05.2022 10:56

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022 10:48

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

19.05.2022 10:47

Иван Засурский займется в США проблемами климата

19.05.2022 10:41

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным