В понедельник в Челябинской области – сыро и ветрено

В понедельник, 23 мая, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на крайнем юге возможен град. В отдельных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – от ноля до плюс двух градусов, по области – от ноля до минус четырех градусов, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градуса. По области – плюс 8-13 градусов, на юге региона теплее – до плюс 13-18 градусов.

Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днем до 15-20 метров в секунду, при грозах до 23 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Солнце взойдет в 4 часа 33 минуты, заход – в 21 час 9 минут. Долгота светового дня 16 часов 36 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 23 мая - Симон Посев.

День Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники.

Именины в этот день: Василий, Кирилл, Симон, Таисия.