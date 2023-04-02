В понедельник в Челябинской области – тепло, без осадков

В понедельник, третьего апреля, в Челябинской области ожидается малооблачная и теплая погода, без осадков. Атмосферное давление выше нормы. В Магнитогорске, Карабаше, Аше – неблагоприятные метеорологические условия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – от ноля до минус пяти градусов, в низинах – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в низинах прохладнее – до плюс девяти градусов.

Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 28 минут, заход - в 19 часов 31 минута. Долгота светового дня - 13 часов 4 минуты. Луна растущая.

По народному календарю третьего апреля - Кирилл Катаник.

На Кирилла санки чистили и убирали подальше - до следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви - не реви, Катаник санки унес».

В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти. Впрочем, и та, и другая обувь была плохой защитой от холода и сырости - поэтому к избам вновь начинали приходить лихорадки-лихоманки. Лучшей защитой от них считали печную золу и уголь. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Импровизированная грелка нередко помогала, и болезнь отступала.

Также считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

Именины в этот день: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.