В понедельник в Челябинской области тепло и ветрено

В понедельник, 26 апреля, в Челябинской области ожидается ясная и ветренная погода, преимущественно без осадков. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 1-3 градуса, по области – от минус одного до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15 градусов.

Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 14 метров в секунду, днем местами 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взойдет в 5 часов 26 минут, заход - в 20 часов 19 минут. Долгота светового дня - 14 часов 53 минуты. Полнолуние.

По народному календарю – Фомаида Медуница.

На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу.

Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло.

Именины в этот день: Георгий, Дмитрий, Марфа.