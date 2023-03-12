В понедельник в Челябинской области – тепло и ветрено

В понедельник, 13 марта, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 3-8 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов. По области – минус 11-16 градусов, при прояснении – до минус шести градусов.

Ветер южный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы на девять единиц – 751 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 21 минуту, заход - в 18 часов 49 минут. Долгота светового дня - 11 часов 28 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 13 марта - Василий Капельник.

В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) - и капель пойдет»; «Придет Василий -и зима заплачет». На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен. Существовали и другие приметы. Если шел дождь - лето должно было быть добрым. Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев: если края круты - и весна будет крута, если пологи - и весна протяжна.

Именины в этот день: Арсений, Артем, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.