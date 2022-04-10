В понедельник в Челябинской области тепло, местами дожди

В понедельник, 11 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, на юге до умеренных, в Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 1-3 градуса, по области – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 2 минуты, заход - в 19 часов 50 минут. Долгота светового дня - 13 часов 48 минут. Луна растущая.

По народному календарю 11 апреля – Берещенье.

В этот день нужно было выходить в березовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья.

Именины в этот день: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.