В понедельник в Челябинской области - ясно и ветрено, без осадков

В понедельник, 17 апреля, в Челябинской области ожидается ясная и ветреная погода, перепад температур, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы и еще будет расти. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 3-8 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

В дневные часы воздух в Челябинске прогреется до плюс 7-9 градусов, по области – плюс 7-12 градусов. В горах и низинах будет прохладнее – столбик термометра не поднимется выше плюс трех градусов.

Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в пять часов 45 минут, заход – в 20 часов три минуты. Долгота светового дня - 14 часов 18 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 17 апреля – Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.

Обращали внимание на приметы: если на ольхе много «сережек» - уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы - лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая, благодаря дубильным веществам, способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.

Именины в этот день: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.