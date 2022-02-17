В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков

В пятницу, 18 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – минус 11-16 градусов, в низинах – минус 17-22 градуса.

Днем в Челябинске минус 1-3 градуса, по области – от минус четырех до плюс одного градуса, в низинах – до минус 10 градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 8 часов 12 минут, зайдет в 18 часов 5 минут. Долгота светового дня – 9 часов 53 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 18 февраля - Агафья Коровница, Голодуха.

В Агафьин день наблюдали за погодой: если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето.

Именины в этот день: Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.