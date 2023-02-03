В пятницу днем в Челябинской области - без осадков, местами туманы, изморозь

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В пятницу, третьего февраля, в Челябинской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь. Прогнозируют существенные перепады температур – разница между ночной и дневной составит до 15-20 градусов. Ветер слабый, давление повышенное.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, прошедшей ночью столбики термометра опускались до минус 22-29 градусов. В восемь утра в Челябинске температура воздуха была минус 22 градуса, влажность воздуха 81%, штиль.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 4-6 градусов. По области – минус 1-6 градусов, на юге – до минус 7-12 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно немного понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 44 минуты, заход - в 17 часов 34 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 51 минута. Луна растущая.

По народному календарю – Максимов день, Максим-утешитель.

На Максима пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито».

Автор: Любовь Юрина
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