В пятницу в Челябинской области аномальная жара и без осадков

В пятницу, 20 августа, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Во второй половине дня - сильная жара. Ветер неустойчивый, осадков не предвидится.

В большинстве районов Челябинской области прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южной половине местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). 18-23 августа в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 16-18 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, в горах и низинах – до плюс девяти градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 34-36 градусов. По области – плюс 32-37 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем южной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 37 минут, заход – в 20 часов 17 минут. Долгота светового дня 14 часов 40 минут. Луна растущая.

По народному календарю Марины-Пимены.

На Марины-Пимены наши предки наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. А мужчины приговаривали, шутя: «Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут». Урожай сладкой ягоды начинал сходить на нет. «Спустя лето по малину в лес не ходят», — в северных регионах эта поговорка была уже актуальна, так как чувствовалась приближающаяся осень.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен, Стефан.