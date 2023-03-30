В пятницу в Челябинской области дождь обещают лишь на юге

В пятницу, 31 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачная погода с прояснениями, днем на юге местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 2-7 градусов.

Днем синоптики обещают в Челябинске плюс 6-8 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в низинах прохладнее – до плюс двух градусов.

Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы 14-19 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 748 миллиметров, но останется выше нормативного значения. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 30 минут, заход - в 19 часов 28 минут. Долгота светового дня - 12 часов 58 минут. Луна растущая.

По народному календарю 31 марта - Кирилл - Дери полоз.

В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади - зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Если в этот день зацветала мать-и-мачеха - это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

Именины в этот день: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.