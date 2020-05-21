В пятницу в Челябинской области дожди, грозы и местами ночные заморозки

В пятницу, 22 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В горах и низинах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В отдельных районах - высокая пожарная опасность(IV класс горимости по региональной шкале), в восточных и юго-восточных районах местами чрезвычайная пожарная опасность(V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в горных районах и пониженных частях рельефа – до минус одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса, по области – плюс 17-22 градуса.

Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью до 13 метров в секунду, днём до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба. В течение суток оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 35 минут, заход - в 21 час 7 минут. Долгота светового дня - 16 часов 32 минуты. Луна убывающая. В пятницу – новолуние.

По народному календарю – Никола Вешний.

С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока — а потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», — подмечали в народе.

Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.

Именины в этот день: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.