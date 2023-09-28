В пятницу в Челябинской области – дожди, местами ночные заморозки

В пятницу, 29 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдут небольшие дожди, в северной половине местами умеренные. Ночью и утром в отдельных возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Местами прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба, что на три единицы ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в шесть часов 49 минут, заход - в 18 часов 40 минут. Долгота светового дня - 11 часов 50 минут. Полнолуние.

По народному календарю 29 сентября – Ефимия, Птичья костка.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

Именины в этот день: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, Людмила, Сергей.