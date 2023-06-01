В пятницу в Челябинской области – изнуряющая жара, местами дожди и грозы

В пятницу, второго июня, в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Местами ожидается сильная жара. В ряде районов, в том числе в Челябинске, прогнозируют кратковременные дожди, грозы, град. Атмосферное давление пониженное.

В отдельных районах - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 19-21 градус, по области – плюс 17-22 градуса, в горах и низинах прохладнее – плюс 10-15 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 31-33 градусов, по области – плюс 31-35 градусов, в горных районах – до плюс 28 градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, при грозах 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в четыре часа 18 минут, заход - в 21 час 26 минут. Долгота светового дня - 17 часов восемь минут. Луна растущая. В выходные – полнолуние.

По народному календарю второго июня - Тимофей Грядочник. На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей - сей огурцы скорей», - говорили в народе. Интересно, что эту работу старались обычно выполнить скрытно - особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик - то вскоре пожухнут все плети.

В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже взошли. В это время смотрели: не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещало обилие шишек на елях. Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годится конский навоз).

Именины в этот день: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.