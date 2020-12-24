На Комсомольского проспекте в Челябинске обустроят дорожки для велосипедистов

На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы лидирует спортсмен из Питера

Кому в Челябинской области предоставят выходной 31 декабря и придется ли его отрабатывать

В пятницу в Челябинской области легкий морозец

В пятницу, 25 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске минус 17-19 градусов, по области – минус 17-22 градуса, на юге теплее – до минус 10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 11-13 градусов. По области – минус 11-16 градусов, на юге – до минус шести градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 19 минут, заход - в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня - 7 часов 9 минут. Луна растущая.

По народному календарю - Спиридон Солнцеворот.

Этот день на Руси прозвали Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом: с этого времени ночь начинала убывать, а день - прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима - на мороз. По поверью, Спиридон сам поворачивает светило и следит, чтобы оно не скрылось от людей. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», - говорили в народе.

Подмечали и направление ветра: считалось, что оно останется неизменным до Сороков. Люди также знали: если на Спиридона светит солнце, то и Святки будут ясными; если же солнце выглянуло с самого утра, это предвещало безоблачное небо на Новый год.

Именины в этот день: Александр, Спиридон.