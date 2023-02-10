В пятницу в Челябинской области местами пройдет небольшой снег

В пятницу, 10 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода, в горных районах небольшой снег, местами слабые метели. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 6-11 градусов, при прояснении подморозит до минус 16 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске до минус двух градусов. По области – от плюс одного до минус четырех градусов, в горах и низинах прохладнее – до минус семи градусов.

Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 30 минут, заход - в 17 часов 49 минут. Долгота светового дня - 9 часов 19 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 10 февраля – Ефрем - сверчковый заступник.

По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.

Именины в этот день: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаакий, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий, Яков.