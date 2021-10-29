В пятницу в Челябинской области местами снег

В пятницу, 29 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в отдельных районах пройдет снег, в горах местами сильный, на дорогах гололедица, в горах местами сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс два градуса, влажность воздуха 76%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 2-4 градуса, по области – плюс 1-6 градусов, в северных районах – до минус двух градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится и составит 742 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Восход солнца в 7 часов 51 минуту, зайдет в 17 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 9 часов 33 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 29 октября Лонгин Сотник.

На Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. «Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог», - говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.

Именины в этот день: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.