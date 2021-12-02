В пятницу в Челябинской области местами снег, рост давления

В пятницу, третьего декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег, на крайнем западе до умеренного, местами изморозь, на дорогах сильная гололедица. В Челябинске - без существенных осадков. Атмосферное давление повысится сразу на 12 единиц, но останется ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 2-7 градусов, при прояснении – до минус 11 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается до минус двух градусов. По области – от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 726 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно значительно повысится и составит до 738 миллиметров ртутного. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в 8 часов 58 минут, заход – в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня 7 часов 30 минут. Луна стареющая. В выходные – новолуние.

По народному календарю третьего декабря - День Прокла.

К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. «До Прокла не жди от дороги прока», - говорили на Руси. В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если третьего декабря выпадет снег, то и третье июня будет дождливым. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Исаакий, Макар, Николай, Прокл, Татьяна, Фекла.