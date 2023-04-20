В пятницу в Челябинской области - местами туманы и дожди

В пятницу, 21 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, днем местами пройдут небольшие дожди, в ночные и утренние часы возможны туманы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – от плюс трех до минус двух градусов, при прояснении – до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 15-17 градусов. По области – плюс 13-18 градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 5 часов 32 минуты, заход - в 20 часов 13 минут. Долгота светового дня – 14 часов 40 минут. Новолуние.

По народному календарю 21 апреля – Родион Ледолом.

В народе святой Родион известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды. Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны.

Именины в этот день: Иван, Мария, Родион, Сергей.