В пятницу в Челябинской области морозы отступят

В пятницу, 26 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, в горах ночью - до умеренного, метели, на дорогах гололедица. В Челябинске - преимущественно без осадков. В ночные часы будет морозно, днем потеплеет. Атмосферное давление повысится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – минус 10-15 градусов, в низинах – до минус 19 градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов, по области – минус 1-6 градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 46 минут, закат - в 16 часов 35 минут. Долгота светового дня – 7 часов 49 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 26 ноября – Иоанн Златоуст.

В старину на Руси говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять». Морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. «На Златоуста все поле пусто», - замечали люди.

Именины в этот день: Герман, Иван.