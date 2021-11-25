25.11.2021
Суд оставил Ивана Белавкина под арестом
25.11.2021
В Челябинске по факту кражи канализационных решеток рядом со школой возбуждено уголовное дело
25.11.2021
Официальный сервисный центр Whirlpool Corporation открыл свои двери жителям Екатеринбурга
25.11.2021
Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучшая елочная игрушка»
25.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 ноября
25.11.2021
В Челябинской области 258 классов и три школы отправлены на карантин по ОРВИ, два – по ковиду
В пятницу в Челябинской области морозы отступят
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021