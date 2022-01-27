В пятницу в Челябинской области ночные морозы и местами снег

В пятницу, 28 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь. В Челябинске - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 24-26 градусов, по области – минус 21-26 градусов, в низинах – до минус 30 градусов, на крайнем юге региона – минус 13-18 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 10-12 градусов. По области – минус 8-13 градусов.

Ветер южный с переходом на северо-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 54 минуты, заход – в 17 часов 22 минуты. Долгота светового дня 8 часов 27 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 28 января Павлов день. В народе говорили, «Павел день прибавил», «Павел взмок - дня приволок», - замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнце - ярче. Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые - тепло, а «моргающие» - вьюгу. Если на севере показались тучи — не стоит надеяться на оттепель. Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно – то сухим и жарким, если ветрено - то холодным, если идет снег - то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.

Именины в этот день: Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.

Отметим, что в Челябинске дополнительно ежедневно работают пункты ПЦР-тестирования с 10 до 15 часов в Городской клинической больницы №6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 29), Городской клинической больницы №8 (ул. Горького, 18), поликлиника № 2 «Областной клинической больницы № 3» (пр. Победы, 376 В), Городской клинической больницы №1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной).