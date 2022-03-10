В пятницу в Челябинской области ночные морозы и местами снег

В пятницу, 11 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, на юге до умеренного, слабые метели. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 22-24 градуса, по области – минус 19-24 градуса, при прояснении – до минус 29 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов. По области – минус 11-16 градусов, при прояснении – до минус шести градусов.

Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 7 часов 21 минуту, заход - в 18 часов 49 минут. Долгота светового дня - 11 часов 28 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Порфирий Поздний.

На Порфирия мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод — все посевы погибнут.

О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот — если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.

Именины в этот день: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.