В пятницу в Челябинской области прогнозируют дожди

В пятницу, 10 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, на крайнем западе ночью вероятны сильные осадки.

В южной половине региона местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области - плюс 5-10 градусов, при прояснении – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах – до плюс 10 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду, днем 10-15 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, ночью оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 16 минут, зайдет в 19 часов 25 минут. Долгота светового дня – 13 часов 9 минут. Луна растущая.

По народному календарю 10 сентября - Анна и Савва Скирдники.

На Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды - отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно - скирдами», - говорили люди.