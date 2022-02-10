В пятницу в Челябинской области снегопады и резкое падение давления

В пятницу, 11 февраля, в Челябинской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, в западной половине до сильного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от наката, местами сильная. Атмосферное давление понизится сразу на 12 единиц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске прогнозируют минус 14-16 градусов, по области – минус 11-16 градусов, низинах – до минус 21 градуса, на крайнем западе теплее – до минус восьми градусов.

В дневные часы ожидается в Челябинске минус 8-10 градусов, по области – минус 5-10 градусов.

Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно значительно понизится и составит 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взошло в 8 часов 27 минут, зайдет в 17 часов 50 минут. Долгота светового дня – 9 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 11 февраля Лаврентьев день. Об этом дне на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла - погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние - такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом - скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят - быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются - к оттепели).

Именины в этот день: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.