В пятницу в Челябинской области – сырая и ветреная погода

В пятницу, третьего марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в горах ночью до умеренного, слабая метель, утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 12-14 градусов, по области – минус 11-16 градусов, при прояснении – до минус 21 градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 6-8 градусов. По области – минус 5-10 градусов.

Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы на 16 единиц – 726 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в семь часов 46 минут, заход - в 18 часов 29 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 44 минуты. Луна растущая.

По народному календарю третьего марта – Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной.

Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что в этот день снег не может укрыться от Ярилы - топит он его, не жалея сил. Также подмечали: «Много снегу - много хлеба; много воды - много травы»; «Снегу надует - хлеба прибудет; вода разольется - сена наберется». Впрочем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует такая поговорка: «Сверху течет - снизу морозит».

Именины в этот день: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.