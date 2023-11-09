В пятницу в Челябинской области – сыро и ветрено

В пятницу, 10 ноября, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, в западной половине области пройдут дожди, в восточной - небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы, гололедно-изморозевые явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус трех до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов. По области – плюс 2-7 градусов.

Ветер южной четверти ночью 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, ночью оно немного повысится, днем понизится и составит 741 миллиметр ртутного столба, что чуть ниже нормы. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в восемь часов 14 минут, заход - в 17 часов две минуты. Долгота светового дня - девять часов 41 минута. Луна убывающая.

По народному календарю 10 ноября – Параскева-Пятница, Бабья заступница.

Святая была помощницей в женских делах и заботах. Обыкновенно в ее день не работали, особенно запрещалось также стирать белье и прясть нитки. Можно было лишь мять и трепать лен. Устраивали даже специальные льняные смотрины: вытрепанный лен-первак показывали друг другу, хвастаясь мастерством. Девушки старались показать свои умения женихам и будущим свекровям.

Именины в этот день: Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий, Тимофей.