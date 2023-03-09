В пятницу в Челябинской области – тепло, сыро, ветрено

В пятницу, 10 марта, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода на фоне пониженного атмосферного давления, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью на крайнем западе до умеренных. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут отмечаться гололедные явления, в горах местами сильная гололедица. В Челябинске - без существенных осадков, утром на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске - минус 3-5градуса, по области – 5-10 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы - 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в семь часов 24 минуты, зайдет в 18 часов 47 минут. Долгота светового дня - 11 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 10 марта – Тарас Бессонный, Тарас-кумошник. В этот день отмечается память Святого Тарасия, который был патриархом Константинопольским в конце восьмого – начале девятого веков.

Наступает вешняя дрема, сон валит слабых средь бела дня со всех сторон. Говорили: «Тарас – опрокинь на матрац».

Одни считали, что в этот день нельзя спать днем. Другие - что опасно спать вечером. Говорили: «Кто спит под вечер, тот наспит кумоху».

Кумоха - так поселяне Костромской губернии называли лихорадку, появляющуюся в конце февраля. И еще за великую беду считали селяне, если в этот день «сорвется с крючьев дверь избяная».

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Ее представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

Именинники: Виктория, Тарас.