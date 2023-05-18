В пятницу в Челябинской области - ветрено, местами дожди

В пятницу, 19 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие дожди. В Челябинске - преимущественно без осадков. В отдельных районах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в восточной половине области - чрезвычайная (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, при прояснении заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс 12 градусов.

Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 38 минут, заход - в 21 час 4 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 26 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 19 мая – Иов Горошник.

Хотя горох начинали сеять еще на Егория (6 мая), именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи».

В этот день крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считается очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил».

Именины в этот день: Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов.