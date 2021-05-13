В пятницу в Челябинской области – жара и без осадков

В пятницу, 14 мая, в Челябинской области ожидается аномально-жаркая и безветренная погода на фоне высокого атмосферного давления.

В юго-западных, северо-восточных и восточных районах местами прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (lV класс горимости леса по региональной шкале)

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в низинах – до плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 29-31 градус, по области – плюс 26-31 градус.

Ветер неустойчивый слабый.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 48 минут, заход - в 20 часов 53 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 5 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Еремей Запашник.

Если на Еремея (Иеремия) день погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали за муравьями: если они чистые да сытые — пшеница уродится. Для того, чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы — ни денег, ни куска хлеба.

Именины в этот день: Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.