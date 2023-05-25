В пятницу в Челябинской области – жара и без осадков

В пятницу, 26 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода без осадков, слабый ветер, высокое атмосферное давление.

На всей территории области - высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в горах и низинах – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов, по области – плюс 26-31 градус.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взошло в четыре часа 30 минут, заход - в 21 час 15 минут. Долгота светового дня - 16 часов 45 минут. Луна растущая.

По народному календарю 26 мая - Лукерья Комарница. На Лукерью появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды комаров; если много мошек - готовь по грибы лукошек». Считалось, если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара - их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени - комариное племя на дюжину убавится.

Именины в этот день: Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий.