В пятницу в Челябинской области – жара и преимущественно без осадков

В пятницу, седьмого июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, в горах местами туманы. Днем – преимущественно без осадков.

В южных районах местами прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 17-19 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, в горах и низинах – до плюс 10 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. По области –плюс 28-33 градуса.

Ветер северной четверти ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в четыре часа 23 минуты, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня – 17 часов 11 минут. Луна убывающая.

По народному календарю седьмого июля – Иван Купала.

Купания начинались накануне - вечером дня Аграфены Купальницы - и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней - считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.

Подмечали в этот день особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звездным - ждали много грибов. Если выпадала сильная роса - это предвещало урожай огурцов.

Именины в этот день: Антон, Иван, Никита, Яков.