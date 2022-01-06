06.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое января
05.01.2022
Газовый бунт в Казахстане: в столице республики ввели режим ЧП
05.01.2022
В Челябинске из-за халатности погиб рабочий депо
05.01.2022
В Челябинске разработали новую систему отслеживания выбросов
05.01.2022
Фестиваль «Морозко» завершает свой маршрут в Магнитогорске
05.01.2022
Православные южноуральцы смогут посмотреть Рождественскую службу онлайн
В Рождественский Сочельник в Челябинской области морозно
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021