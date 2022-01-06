В Рождественский Сочельник в Челябинской области морозно

В среду, шестого января, в Челябинской области ожидается морозная погода, местами снег. В Рождество резко потеплеет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в восемь утра шестого января в Челябинске было минус 32 градуса. Влажность воздуха 68%.

В дневные часы синоптики обещают минус 15-17 градусов.

В ночь на седьмое января в Челябинске – минус 16-18 градусов, по области – минус 13-18 градусов, в низинах - до минус 23 градусов, на крайнем западе теплее – минус 8-13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 15-17 градусов. По области – минус 13-18 градусов.

Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативных значений. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 18 минут, заход - в 16 часов 41 минуту. Долгота светового дня - 7 часов 23 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю шестого января - Сочевник, или Сочельник.

По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля - урожай хлеба, черные тропинки на снегу - урожай гречи. Говорили, если Млечный Путь полон звезд - погода будет солнечной.

Именины в этот день: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.