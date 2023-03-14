В среду днем в Челябинской области - местами снег

В среду, 15 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. В ночные часы синоптики осадков не прогнозируют, днем местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 12-14 градусов, по области – минус 9-14 градусов, при прояснении – до минус 18 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 2-4 градусов, по области – до плюс пяти градусов, в низинах прохладнее – до минус трех градусов.

Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение ночи оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 10 минут, заход - в 18 часов 57 минут. Долгота светового дня - 11 часов 47 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 15 марта – Федот Ветронос. Русский народ прозвал святого Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры.

Также существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю - это становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: «Федот - да не тот». Старики подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий (шестое мая) и Николай (22 мая) тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь - это сулило мокрое лето.

Именины в этот день: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.