В среду днем в Челябинской области – жара и слабый ветер

В среду, 24 мая, днем в Челябинской области ожидается по-летнему жаркая погода со слабым ветром. Ночью в отдельных районах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

На всей территории - высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, по области синоптики обещают плюс 20-25 градусов, в горах и низинах прохладнее – плюс 15-2 градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 4 часа 32 минуты, заход - в 21 час 11 минут. Долгота светового дня - 16 часов 39 минут. Луна убывающая. Луна растущая.

По народному календарю 24 мая – Мокий Мокрый.

Говорили, если на Мокия работать в поле - град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь - наши предки старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный - то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый - то лето будет грозным, с пожарами.

Именины в этот день: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав.