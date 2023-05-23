23.05.2023
Сотрудники Челябинского цинкового завода отвезли в приют для животных более 300 килограммов корма
23.05.2023
В Челябинске будут судить создателя финансовой пирамиды за хищение у южноуральцев свыше 73 миллионов рублей
23.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 мая (18+)
23.05.2023
«Остров надежды» снова приглашает жителей Челябинской области в гости
23.05.2023
Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды
23.05.2023
Челябинцев приглашаю отметить День славянской письменности и культуры
В среду днем в Челябинской области – жара и слабый ветер
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023